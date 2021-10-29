РБНЗ, Орр: мы входим в мир других ставок и другой инфляции

Как заявил сегодня глава ЦБ Новой Зеландии Э.Как заявил сегодня глава ЦБ Новой Зеландии Э. Орр: Монетарная политика во всем мире преимущественно исчерпала свой курс на смягчение При условии отсутствия нового шока со стороны спроса, который будет превосходить предложение, можно сказать, что смягченная монетарная политика уже максимально сделала все, что могла Теперь мы входим в условия, характеризующиеся совершенно другой инфляцией и другими процентными ставками .