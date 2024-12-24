В Херсонской области сотрудники полиции поздравили многодетные семьи с наступающими новогодними праздниками

В рамках проведения Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России «Генический» совместно с коллегами из Росгвардии и специалистами отдела профилактики асоциальных явлений в молодежной среде молодежного центра «Патриот» провели праздничные мероприятия для детей из семей, состоящих на контроле у правоохранительных органов.