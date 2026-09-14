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ВЕСТИ КРЫМ

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Российские снайперы уничтожили тяжелый украинский БПЛА «Баба-Яга» на Херсонском направлении

Российские снайперы уничтожили тяжелый украинский БПЛА «Баба-Яга» на Херсонском направлении

Ваш браузер не поддерживает видео. Военнослужащие снайперского подразделения 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии из состава группировки войск «Днепр» продолжают успешно выполнять боевые задачи.

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