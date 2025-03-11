Захарова отреагировала на сообщения о визите Уиткоффа в Москву

Взаимодействие между Россией и США идет довольно интенсивным. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о возможном визите в Москву спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.