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Politico допустило поражение Запада в конфликте на Украине

Politico допустило поражение Запада в конфликте на Украине

Проигрыш коллективного Запада в украинском конфликте становится все более очевидным, пишет Politico. В материале американской газеты указывается, что на Мюнхенской конференции в прошедшие выходные настроение западных политиков было весьма «мрачным».

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