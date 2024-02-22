Politico допустило поражение Запада в конфликте на Украине

Проигрыш коллективного Запада в украинском конфликте становится все более очевидным, пишет Politico. В материале американской газеты указывается, что на Мюнхенской конференции в прошедшие выходные настроение западных политиков было весьма «мрачным».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии