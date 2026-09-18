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Мейксин в «Антифейке» объяснил подсчет голосов на выборах в Петербурге

Мейксин в «Антифейке» объяснил подсчет голосов на выборах в Петербурге

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в новом выпуске рубрики «Антифейк» рассказал, как голоса избирателей по всему городу превращаются в общий результат.

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