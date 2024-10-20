Президентские выборы: неожиданные результаты в Оргееве

В Оргеевском районе обработаны все протоколы, а результаты преподносят сюрпризы. Если раньше район массово поддерживал беглого бизнесмена Илана Шора, то сейчас большинство жителей проголосовали за Майю Санду.
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