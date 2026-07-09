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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бельгия будет готовиться к матчу с Испанией на базе «Гэлакси». Команда попросила ФИФА сменить место подготовки из-за недовольства полем университета Лойола Мэримаунт

Сборная Бельгии переберется в другое место для подготовки к матчу 1/4 финала ЧМ-2026 против команды Испании .

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