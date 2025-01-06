В Екатеринбурге двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в подготовке террористического акта

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение двум несовершеннолетним по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору), говорится в сообщении ведомства.
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