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В Екатеринбурге двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в подготовке террористического акта

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение двум несовершеннолетним по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору), говорится в сообщении ведомства.

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