Японский тест оценит, насколько постарел ваш мозг: найдите предметы на картинке

Возраст мозга не зависит от цифр в паспорте! фото: MidjourneyОбновлено 11.07.2026Возраст нашего мозга может существенного отличаться от паспортного: признаками его молодости и активности будут умение быстро переключаться, адаптироваться, подстраиваться под изменения и менять привычные шаблоны мышления.
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