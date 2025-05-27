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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Против рыцарей с автоматом наперевес – Kingmakers выйдет в ранний доступ 8 ...

Против рыцарей с автоматом наперевес – Kingmakers выйдет в ранний доступ 8 октябряРазработчики из Redemption Road Games и издатель tinyBuild объявили дату выхода амбициозного шутера/стратегии Kingmakers в раннем доступе: релиз состоится 8 октября 2025 года на PC через Steam и Epic Games Store.

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