Против рыцарей с автоматом наперевес – Kingmakers выйдет в ранний доступ 8 октябряРазработчики из Redemption Road Games и издатель tinyBuild объявили дату выхода амбициозного шутера/стратегии Kingmakers в раннем доступе: релиз состоится 8 октября 2025 года на PC через Steam и Epic Games Store.