Ах эффект: в «Манеже» открылась выставка художников Кукрыниксов

Оригинальные агитационные плакаты «Окна ТАСС», зарисовки и карикатуры обвиняемых на Нюрнбергском процессе, книжные иллюстрации и театральные эскизы — в музейно-выставочном объединении «Манеж» стартовала выставка «Кукрыниксы», приуроченная к 100-летию триумвирата художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова.