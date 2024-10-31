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Ах эффект: в «Манеже» открылась выставка художников Кукрыниксов

Ах эффект: в «Манеже» открылась выставка художников Кукрыниксов

Оригинальные агитационные плакаты «Окна ТАСС», зарисовки и карикатуры обвиняемых на Нюрнбергском процессе, книжные иллюстрации и театральные эскизы — в музейно-выставочном объединении «Манеж» стартовала выставка «Кукрыниксы», приуроченная к 100-летию триумвирата художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова.

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