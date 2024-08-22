Псилоцибин в высоких дозах может быть эффективным антидепрессантом

Метаанализ, проведённый в BMJ, показал, что высокие дозы псилоцибина (активного ингредиента волшебных грибов) могут облегчить симптомы депрессии так же эффективно, как и препарат эсциталопрам из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).
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