«Петербургский дневник» рассказал, что такое карта «Серебряный возраст»

Организаторы проекта ответили на вопросы, которые «Петербургский дневник» собрал у читателей В Петербурге с 1 сентября по поручению губернатора Александра Беглова начинает работать карта «Серебряный возраст» на базе «Единой карты петербуржца» (ЕКП).
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