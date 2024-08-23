«Петербургский дневник» рассказал, что такое карта «Серебряный возраст»

Организаторы проекта ответили на вопросы, которые «Петербургский дневник» собрал у читателей В Петербурге с 1 сентября по поручению губернатора Александра Беглова начинает работать карта «Серебряный возраст» на базе «Единой карты петербуржца» (ЕКП).