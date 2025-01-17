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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар и Мераб устроили перепалку на пресс-конференции: «Почему ты не живешь в Грузии? Я живу в Дагестане в своем селе»

− Умар, у меня для тебя вопрос. Откуда ты? – спросил чемпион UFC Мераб Двалишвили. − Из России, из Дагестана, – ответил Умар Нурмагомедов.

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