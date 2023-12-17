Фигурист Костомаров: был момент, когда я жалел, что меня спасли

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью Первому каналу признался, что во время нахождения в больнице не ощущал боли до того момента, пока ему не сказали о необходимости ампутировать руки и ноги.
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