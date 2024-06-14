"Переходят все границы": Лунгу задержали на митинге возле парламента Молдавии

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу рассказал РЕН ТВ о своем задержании возле парламента Молдавии, где проходит протестная акция в поддержку лишенных права участвовать в заседаниях депутатов от оппозиционного блока "Победа".