"Переходят все границы": Лунгу задержали на митинге возле парламента Молдавии

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу рассказал РЕН ТВ о своем задержании возле парламента Молдавии, где проходит протестная акция в поддержку лишенных права участвовать в заседаниях депутатов от оппозиционного блока "Победа".
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