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Силуанов: в 2026 году доходы федбюджета могут перевыполнить план

Силуанов: в 2026 году доходы федбюджета могут перевыполнить план

Дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета в 2026 году составят около 1 трлн рублей благодаря росту экономики, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

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