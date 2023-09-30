Председатель СФ Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с РФ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обратилась к главам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также спикерам законодательных органов новых регионов страны с поздравлением в связи с Днем воссоединения с Российской Федерацией.