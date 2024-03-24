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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о теракте в «Крокус Сити Холле»: «В шоковом состоянии несколько часов смотрел новости. Все были в шоке»

– Мы договаривались обсудить игру сборной, но теракт в «Крокус Сити Холле» затмил все. Как узнали о трагедии? – Из Telegram-каналов.

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