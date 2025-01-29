Мишустин инвестирует 10 млрд рублей в обновление аэропорта Горно-Алтайска

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске. Проект стоимостью более 10 млрд рублей предусматривает модернизацию инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы, и увеличит пассажиропоток до 1,3 млн человек в год к 2030 году.
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