Мишустин инвестирует 10 млрд рублей в обновление аэропорта Горно-Алтайска

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске. Проект стоимостью более 10 млрд рублей предусматривает модернизацию инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы, и увеличит пассажиропоток до 1,3 млн человек в год к 2030 году.