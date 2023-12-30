Нижегородская область внедрила все элементы муниципального инвестиционного стандарта в 2023 году. В 2023 году Минэкономразвития РФ на основе предложений регионов и бизнеса по поручению первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова разработало муниципальный инвестиционный стандарт.