Антонов заявил об отсутствии перспектив улучшения отношений России и США

Global Look Press/Ohde/face to face Перспективы улучшения российско-американских отношений отсутствуют, нет даже шансов на остановку их дальнейшего ухудшения, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, общаясь с журналистами после завершения мемориальной акции "Свеча памяти" на территории посольства России в честь Дня памяти и скорби.