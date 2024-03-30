Готовность № 1. Эксперт раскрыла, когда начнется сезон аллергии в 2024 году

Главная весенняя проблема — аллергия. Когда концентрация пыльцы в воздухе достигнет пика? «В средней полосе и на юге России сезон пыления уже начался, — рассказала главный врач ФГБУ «ГНЦ „Институт иммунологии“ ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина — Но максимальная концентрация пыльцы в воздухе и наибольшие проблемы у наших пациентов ожидаются примерно во второй половине апреля — начале мая.