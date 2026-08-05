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FiNE NEWS

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Карелия признана самым кинематографичным регионом России

Карелия стала самым кинематографичным регионом России, согласно исследованию сервиса «Кион строки». Этот статус регион получил благодаря экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», действие которой происходит на территории Карелии.

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