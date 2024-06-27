Гладков: ВСУ более восьмидесяти раз за сутки атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в четверг, 27 июня, предоставил информацию о том, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию региона более восьмидесяти раз.
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