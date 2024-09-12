Новым депутатом в Подмосковье стал таджик

Валентина Литвяк

Вполне возможно, что если уважаемые люди захотят то он и в Президенты пойдет. ЕР поддержит. Все дело в цене, а диаспоры за ценой не постоят. За что парни наши гибнут, когда в страну заходи кто хочет бери что хочешь. Похоже все депутаты и чиновники на низком старте бежать из России туда где их денежки лежат.