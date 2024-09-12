Нет, я понимаю, какое сейчас у вас негодование. Как это так? Таджика - в подмосковные депутаты?! Бахромжон Миросрорович Хасанов.
Новым депутатом в Подмосковье стал таджик
Комментарии
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Валентина Литвяк
Вполне возможно, что если уважаемые люди захотят то он и в Президенты пойдет. ЕР поддержит. Все дело в цене, а диаспоры за ценой не постоят. За что парни наши гибнут, когда в страну заходи кто хочет бери что хочешь. Похоже все депутаты и чиновники на низком старте бежать из России туда где их денежки лежат.
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3 час.
Иван Ребров
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3 час.
Сергей Лепехов
И не успеете оглянуться, как в том самом Пушкинском округе в депутатах ни одного русского не останется...
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2 час.
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