До кого-то осталось 3 дня, а до кого-то – больше: россиян просят покинуть свои дома – что произойдет с 1 июля Евгения КомароваВ июле небесные явления порадуют любителей астрономии множеством интересных событий.
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