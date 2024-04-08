Сын Тихонова признан лучшим футболистом Первой лиги в марте

Полузащитник «Енисея» Денис Тихонов объявлен «Игроком месяца» во 2-м дивизионе чемпионата России. Телеграм-канал Первой лиги сообщил, что 21-летний Тихонов обошел в голосовании других кандидатов – своего партнера по команде Александра Ломакина, а также Ивана Тимошенко из «Родины».
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