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Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 Гб мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube (12+), мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink (12+).

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