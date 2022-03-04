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В церквях Крыма пройдёт молебное пение о мире на Украине

В пятницу, 4 марта, в 12:00 во всех монастырях и храмах Симферопольской и Крымской епархии пройдёт молебное пение о мире на Украине.

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