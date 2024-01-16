ВС РФ ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

Российские силы на ряде направлений в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам позиций ВСУ с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», рассказали РИА Новости в компании-разработчике «Рустехдрон».
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