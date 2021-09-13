Что мы будем носить весной и летом 2022: цветной деним, асимметричные юбки и другие тренды в новой коллекции Alice+Olivia Несмотря на то что многие показы на Неделе моды в Нью-Йорке прошли в традиционном офлайн-формате, некоторые дизайнеры решили воздержаться от проведения шоу и представили свои новые коллекции с помощью лукбуков или фэшн-роликов.