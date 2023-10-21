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Тренер продолжил домогаться даже после возбуждения уголовного дела: психолог заподозрил старческие отклонения

Тренер продолжил домогаться даже после возбуждения уголовного дела: психолог заподозрил старческие отклонения

Громкий скандал с обвиненным в педофилии педагогом получил продолжение в Саратове. На заслуженного тренера Саратовской школы олимпийского резерва, уже находящегося под уголовным делом по «педофильской» статье, завели аналогичное второе — первое его не остановило.

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