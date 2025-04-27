Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп считает нелепыми призывы вернуть Крым Украине

Трамп считает нелепыми призывы вернуть Крым Украине

Трамп назвал нелепыми призывы вернуть Украине Крым и раскритиковал статью NYT о его действиях «на руку» России.

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Комментарии
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Eduard
В Крыму говорт по русски потому что это русскаяа н итальянская земля!
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13 час.
Eduard
А то мы русские и россияне начнем в ООН тоже предявлять территориальные притензии в мире.Например ВОзврат Польшей зели Германии,Возврат Кипру Северной его части оккупированой Турцией,Восмтановить целостность СССР.Да много что в истории вспомнить можно если надо!
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12 час.
Eduard
Вам бы Нью Йорк Таймс вернуть Америку индейцам и вернутся на свою родину!
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12 час.
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