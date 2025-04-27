Трамп считает нелепыми призывы вернуть Крым Украине

В Крыму говорт по русски потому что это русскаяа н итальянская земля!

Eduard

А то мы русские и россияне начнем в ООН тоже предявлять территориальные притензии в мире.Например ВОзврат Польшей зели Германии,Возврат Кипру Северной его части оккупированой Турцией,Восмтановить целостность СССР.Да много что в истории вспомнить можно если надо!