В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Как Москва отреагировала на решение Конгресса?

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации российских активов Палата представителей Конгресса США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.
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