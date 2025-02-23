Медведев пообещал оказывать ветеранам СВО непрерывную поддержку

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. В Музее Победы состоялась встреча председателя «Единой России», заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и секретаря генсовета партии Владимира Якушева с ветеранами различных войн и участниками спецоперации.
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