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Дипломатия осталась за кадром: как дочь Сергея Лаврова пришла в искусство через нефтегаз

Дипломатия осталась за кадром: как дочь Сергея Лаврова пришла в искусство через нефтегаз

У Сергея Лаврова есть дочь Екатерина, о которой публика знает гораздо меньше, чем о её отце. Её детство и юность прошли не в России: она родилась в Нью-Йорке и до 22 лет жила в США.

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