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Коротченко: в РФ могут создать ЗРК для борьбы с HIMARS

Коротченко: в РФ могут создать ЗРК для борьбы с HIMARS

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что СВО показала необходимость создания Россией специального ЗРК наподобие израильского «Железного купола», который бы мог отражать удары американских РСЗО HIMARS.

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