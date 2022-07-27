Коротченко: в РФ могут создать ЗРК для борьбы с HIMARS

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что СВО показала необходимость создания Россией специального ЗРК наподобие израильского «Железного купола», который бы мог отражать удары американских РСЗО HIMARS.
Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что СВО показала необходимость создания Россией специального ЗРК наподобие израильского «Железного купола», который бы мог отражать удары американских РСЗО HIMARS.
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