Участники крымской СЭЗ в 2024 году сэкономили на таможенных сборах более 9,6 млн рублей

С начала 2024 года участниками СЭЗ, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности Крымской таможни, под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помещено товаров на общую сумму 257 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии