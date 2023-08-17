Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

ФИДЕ ограничила выступление трансгендеров на женских шахматных турнирах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла новые правила, касающиеся игроков, сменивших пол. Правила вступят в силу 21 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх