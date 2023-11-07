Эксперт дал советы, как правильно покупать и осматривать подержанный автомобиль

Покупка подержанного автомобиля – это практически всегда лотерея. Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник советует в первую очередь «пробить» историю автомобиля через онлайн-сервисы.
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