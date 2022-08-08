Чем опасны отношения с брошенными? Мнение психолога

Под термином «брошенный» мы имеем ввиду ситуацию, когда человек находится в зависимости и испытывает привязанность, но партнёр прекратил коммуникацию, нашёл себе кого-то другого или просто отверг дальнейшее продолжение отношений.
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