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Царьград

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Профессор Корякин объяснил 3 сценария развития инфаркта

Профессор Корякин объяснил 3 сценария развития инфаркта

Новая классификация помогает врачам быстрее ставить диагноз и выбирать правильное лечение.Теперь специалисты всего мира теперь используют единый подход к определению инфаркта миокарда.

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