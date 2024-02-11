В Белоруссии назвали недопустимым решение сборной РФ отказаться от наград

Белорусский сенатор и бывший председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков высказал свое мнение относительно отказа хоккеистов юниорской сборной России (U18) от медалей на турнире «Кубок Будущего — 2024».
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