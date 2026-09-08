Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией и задумалась о новом

«На мой взгляд, в какой-то момент нужно будет оценить, есть ли необходимость строить дальше», — заявила глава Минобороны Мари Рантанен, её слова приводит телерадиовещатель Yle.
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