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Аргументы недели

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Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией и задумалась о новом

Финляндия достроила 200-километровый забор на границе с Россией и задумалась о новом

«На мой взгляд, в какой-то момент нужно будет оценить, есть ли необходимость строить дальше», — заявила глава Минобороны Мари Рантанен, её слова приводит телерадиовещатель Yle.

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