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Царьград

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Сийярто резко ответил журналисту, назвавшему визит в Россию провокацией

Сийярто резко ответил журналисту, назвавшему визит в Россию провокацией

В социальной сети появилось видео диалога между главой МИД Венгрии и корреспондентом.Во время Петербургского международного газового форума корреспондент немецкого телеканала ZDF задал вопрос главе МИД Венгрии Петеру Сийярто.

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