Микрофинансовые организации — различия, предлагаемые услуги, требования и документы, плюсы и минусы, выбор надёжной МФО

Микрофинансовые организации (МФО) – это финансовые учреждения, которые предоставляют микрофинансовые услуги, такие как выдача микрокредитов и микрозаймов, депозитные и сберегательные услуги, а также другие банковские и небанковские финансовые услуги.
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