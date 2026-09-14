В Орловской области резко подскочила заболеваемость ОРВИ

В Орловской области за неделю ОРВИ заболели порядка 2,2 тысяч человек. Заболеваемость выросла почти на треть по сравнению с ситуацией в конце августа, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
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