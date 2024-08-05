Глава центра СПИДа Покровский назвал успехом результаты испытаний ленакапавира

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский прокомментировал результаты клинических испытаний препарата ленакапавир (Lenacapavir) американской Gilead Sciences, который внутримышечно вводят для защиты от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев.
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